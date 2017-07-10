Российский лидер Владимир Путин в свое время пробовал ездить на мотоцикле Kawasaki, рассказал в понедельник его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отсутствии упоминания подобного транспорта в президентской декларации.

«Путин никогда ничего не говорил про мотоцикл Mitsubishi. Он говорил про мотоцикл Kawasaki. Несколько мотоциклов марки этого производителя есть в арсенале Гаража особого назначения», - сообщил Песков журналистам.

По его словам, в свое время «Путин пробовал на нем ездить».