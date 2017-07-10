Группа неизвестных в составе около 10 человек напала на участников лекции о равенстве полов, которая проходила в одном из ресторанов в центре Киева. Об этом в понедельник сообщили в главном управлении Нацполиции в украинской столице.

«В помещении ресторана на улице Пушкинской, где проводили лекцию по трансгендерному равенству, забежали около десяти мужчин в темной одежде и масках. Неизвестные разбрызгали слезоточивый газ и облили участников лекции черными чернилами», — говорится в сообщении правоохранительных органов Украины.

Сотрудники полиции обнаружили трех человек, которые могли быть причастны к нападению, неподалеку от места инцидента. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины.