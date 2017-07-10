Девушка закормила свою трехмесячную дочь манной кашей и обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело против 26-летней жительницы Севастополя с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Следственный комитет по городу Севастополю установил, что девушка начала кормить своего ребенка молочной манной кашей в феврале 2017 года. Такой рацион был недопустим в связи с особенностями развития девочки. Мать была предупреждена врачами, но указания игнорировала. В результате халатных действий женщины младенец умер 2 марта, сообщает ИА SevastopolMedia.

Врачи пытались спасти малышку, но их усилия оказались тщетны. За убийство ребенка девушке грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.