Разряд молнии убил пастуха и 1, 5 тыс. овец в Костанайской области Казахстана. Об этом сообщило агентство Sputnik Казахстан.

Трагедия в Жангельдинском районе произошла еще в пятницу, однако официальная информация о происшествии поступила лишь в понедельник.

По словам пресс-секретаря департамента внутренних дел Костанайской области Ирины Беженарь, в результате удара молнии в степи начался сильный пожар, в котором и погибли чабан и животные.

Пожарные и спасатели продолжают работать на месте ЧП, передает Утро.ru.

Напомним, на севере Индии в штатах Бихар и Уттар-Прадеш по меньшей мере 19 человек погибли за минувшие выходные от ударов молний во время грозы.