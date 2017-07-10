Странам G20 в ходе саммита в Гамбурге удалось договориться о сотрудничестве в сфере урегулирования кризиса с мигрантами и беженцами. Об этом заявила представитель президента России в G20 Светлана Лукаш.

«Двадцатке» также удалось договориться работать в этой более политической сфере урегулирования кризиса с мигрантами и беженцами, конечно, при понимании ключевой роли ООН, которую организация играет в разрешении ключевых вопросов в отношении к беженцам и вынужденно перемещенным лицам», — сказала Лукаш во время брифинга.

По информации Международной организации по миграции, в 2017 году в Европу морским путем уже прибыли почти 54 тыс. беженцев, более 1,3 тыс. человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.