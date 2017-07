Обильные осадки привели к затоплению 20 станций метрополитена Парижа. Об этом сообщили в метеорологической службе Meteo France.

Из-за мощных ливней вечером и ночью в воскресенье, 9 июля, метрополитен не работал. Тогда были закрыты 15 станций, большая часть из которых возобновила работу утром в понедельник, 10 июля. В настоящее время четыре станции остаются закрытыми для пассажиров. Также, сообщает сайт НТВ.Ru, сильные дожди затопили автомобильные дороги, что существенно затрудняет автомобилистам путь до пункта назначения.

Отмечается, что количество выпавших 9 июля осадков в Париже стало рекордным за всю историю метеонаблюдений. За час там выпало 49 мм осадков, что равняется средней норме июля за три недели.

Фотографии и видеозаписи заполненных водой станций и переходов парижского метро появились в сети.

Here's a stat for you. There has never been as much rain in Paris (in one hour... in July..) since way back in 1880 https://t.co/uWPBUEXgt5