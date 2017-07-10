Финансовая поддержка от правительства Тверской области будет оказана 54 спортсменам из Тверского региона, входящим в основной и юниорский составы сборных команд России. Об этом сообщил на заседании регионального правительства глава региона Игорь Руденя.

«Развитие спорта и культуры — возможность обеспечить занятость граждан и молодежи. Для Тверской области это очень важно», — приводит слова губернатора газета «Тверские ведомости».

По данным издания, в число стипендиатов вошли 33 спортсмена, входящие по 13 видам спорта в основные сборные команды России. Остальная часть спортсменов (21 человек) выступает в юниорских командах. Наибольшее количество спортсменов представляют регион в гребле на байдарках и каноэ (19 человек), академической гребле (8 человек) и спорте глухих — хоккее (7 человек).

Напомним, стипендии губернатора Тверской области присуждаются спортсменам, представляющим сборные команды РФ, а также вошедшие в резерв основного состава и юниорский состав с 2004 года.