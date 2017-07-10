В Самаре 30-летний бизнесмен осужден за мошенничество, жертвами которого стали пенсионеры. В деле фигурируют четыре эпизода, с апреля 2016 по март 2017 года.

Злоумышленник купил лекарственный препарат и убеждал пожилых людей в чудодейственных свойствах «серебряной таблетки», продавая средство по завышенной в несколько раз цене — около 20 тыс. рублей за одну штуку. Как передает НИА «Самара», одной из его жертв после приема препарата стало плохо. У другой женщины он взял в долг около 190 тыс. рублей, которые так и не вернул.

Следствию известно в общей сложности о четырех потерпевших от его действий. Суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.