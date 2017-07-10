Суд приговорил к 7 годам лишения свободы водителя Антона Ускова, который насмерть сбил трех человек на остановке общественного транспорта на востоке Москвы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного Перовского суда.

«По приговору суда Ускову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии-поселении», — пояснил представитель суда. Кроме того, водителя лишили права управлять транспортным средством в течении трех лет после освобождения.

По версии следствия, в начале октября 2016 года нарушитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и при попытке предотвратить столкновение с другой машиной врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний, еще один человек пострадал. Установлено, что в момент аварии водитель находился в нетрезвом состоянии.

Антона Ускова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц, совершенное лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения»). Водителя также обязали выплатить в пользу потерпевших 3,5 млн рублей в качестве возмещения ущерба.