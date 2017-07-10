Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна «вывести свои войска» с востока Украины. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы неоднократно четко заявляли о том, что Россия должна вывести свои силы с востока Украины, прекратить поддержку боевиков и также прекратить все их попытки по дестабилизации Украины путем такого элемента гибридной войны, как кибератаки», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве.

Власти РФ отрицают присутствие российских войск в Донбассе.