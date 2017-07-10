Начальник почтового отделения в Олекминском районе Якутии присвоила 1,5 млн рублей, которые изымала из кассы и переводила переводом «Форсаж». Также женщина присвоила пенсии и пособия на сумму более 46 тыс. рублей путем внесения ложных сведений в программу.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей начальницы почты утвердила прокуратура Олекминского района. Хищения, по версии следствия, женщина совершала в период с февраля по ноябрь 2016 года, сообщает ИА YakutiaMedia.

Сейчас женщине предъявлено обвинение в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.