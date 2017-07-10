Реставрация памятника федерального значения «Торговые ряды» началась в Орле. Ее инициировали активисты местного отделения ОНФ.

Они ссылались на данные мониторинга о том, что фасад здания разрушается, ремонт проводился давно, штукатурка местами осыпалась, краска выцвела, а в некоторых местах видны разрушения кирпичной кладки.

По фасаду здания сейчас установлены строительные леса. Сначала будут проведены штукатурные работы, затем отремонтируют фундамент и колонны. Срок окончания работ пока не называется.

По словам представителя ОНФ Романа Дашкевича, которые приводит InfoOrel.ru, Торговые ряды — это один из самых значимых исторических и культурных памятников города. Их построили еще в XIX веке. Они придают Орлу фирменный стиль.

Здание Торговых рядом получило повреждения во время пожара, произошедшего в ресторане «Славучич» в 2015 году.