В Тюмени на базе «Жемчужины Сибири» прошел экстремальный забег «Стальной характер – 2017», в котором участвовали почти 5 тыс. человек. Это рекорд для подобного мероприятия на территории России.

Лидером в списке эмоциональных этапов стала ледяная ванна — бассейн с настоящим льдом. Кроме того, командам запомнился ров с грязью и водой, трасса с колючими проволоками, высокие бастионы и прыжки с высоты. В среднем коллективы проходили все этапы за 60–80 минут.

Среди соревнующихся был мужчина на инвалидной коляске, отмечает megatyumen.ru. «Стальной характер» уже состоялся в Тольятти, Краснодаре, Чебоксарах и планируется еще в ряде российских городов.