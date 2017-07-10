Почти 170 млрд рублей вкладов в банке «Югра» попадают под страховое покрытие, сообщил в понедельник журналистам зампред Центробанка Василий Поздышев.

ЦБ при необходимости профинансирует Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в для выплат вкладчикам «Югры», в которой он с 10 июля ввел временную администрацию в лице АСВ.

Ранее АСВ уточнило, что выплаты вкладчикам «Югры» начнутся не позже 24 июля 2017 года.

По словам Поздышева, у регулятора возникли подозрения в недостоверности отчетности банка. В частности, больше половины кредитов «Югры» может быть связано с ее владельцами.

Кроме того, ЦБ увидел признаки манипуляций со вкладами.