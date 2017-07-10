Трамп обвинил экс-главу ФБР Коми в сливе секретной информации в СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми передавал секретную информацию журналистам.
Об этом американский президент написал в понедельник, 10 июля, в своем Twitter.
«Джеймс Коми сливал в СМИ секретную информацию. Это незаконно!» — написал Трамп.
Также Трамп разместил в своем аккаунте материал одного из ток-шоу телеканала Fox News, в котором рассказывается об утечках.
Ранее американский президент обвинил Коми в трусости из-за того, что тот организовал утечку в СМИ содержания их разговоров.