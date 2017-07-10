Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми передавал секретную информацию журналистам.

Об этом американский президент написал в понедельник, 10 июля, в своем Twitter.

«Джеймс Коми сливал в СМИ секретную информацию. Это незаконно!» — написал Трамп.

James Comey leaked CLASSIFIED INFORMATION to the media. That is so illegal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

Также Трамп разместил в своем аккаунте материал одного из ток-шоу телеканала Fox News, в котором рассказывается об утечках.

Ранее американский президент обвинил Коми в трусости из-за того, что тот организовал утечку в СМИ содержания их разговоров.