Старейший гиппопотам в мире — 65-летняя самка Берта умерла в зоопарке Манилы. Об этом сообщило в понедельник AFP.

По словам директора зоопарка Хамеса Дичаве, сотрудники обнаружили тело 2,5-тонного бегемота в ее вольере.

Смерть гиппопотама наступила в результате многочисленного отказа органов. Животное обитало в зоопарке с момента его основания в 1959 году. Откуда бегемот прибыл в зоосад, неизвестно, документы об этом утеряны. Партнер Берты умер еще в 1980-х. Потомства у пары не было, сообщает телеканал «360».

Публикация от Lem Leal Santiago 🇵🇭 (@lemsantiago.mnl) Июл 9 2017 в 12:55 PDT

Бегемоты в среднем живут в неволе от 40 до 50 лет. Ранее старейшим гиппопотамом считалась Донна, содержавшаяся в одном из зоопарков в штате Индиана, США. Она умерла в 2012 году в возрасте 62 лет.