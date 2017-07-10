Лидер Сербии Александр Вучич пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом Сербию для восстановления дружбы между народами.

Выступая в понедельник, 10 июля, на пленарной сессии мирового нефтяного конгресса Вучич отметил, что визит турецкого лидера может продлится более трех дней.

«Мы хотели бы вас пригласить посетить нашу страну –— извините, что я напрямую всё это высказываю, — остаться более чем на три дня в Сербии, потому что тогда мы смогли бы повторно восстановить нашу дружбу лучшим образом», — приводит слова президента Сербии ТАСС. Вучич отметил, что это «важно для региональной стабильности, мира и спокойствия для всех наших народов».

«Сербия ожидает того, что одна из ниток «Турецкого потока» пройдет через Сербию и западно-балканские страны», — отметил лидер страны, сообщает «Газета.ру».