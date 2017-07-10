После исследования проб воды зафиксировано серьезное загрязнение реки Дон. На территории Ростова-на-Дону содержание в воде железа, нефтепродуктов и марганца больше допустимых норм в 14–20 раз.

Объем ПБК5 превышен в 67 раз. Это вещество определяет количество кислорода, затраченного на окисление органических соединений, пишет RostovGazeta. Ранее состояние воды в реке также не соответствовало нормам, но теперь ситуация может привести к болезням не только рыбы, но и жителей Ростова-на-Дону.

Администрация города сообщала, что на проспекте Семашко произошел прорыв на теплосетях. Инцидент случился 5 июля из-за гидравлической опрессовки тепловых сетей. После этого начался сброс сточных вод в Дон.