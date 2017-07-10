Президент России Владимир Путин отдал ряд поручений правительству, направленных на повышение нормативов утилизации отходов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, глава государства заявил о необходимости обязать организации, эксплуатирующие полигоны отходов, проводить работы по рекультивации земли.

«Обеспечить…внесение изменений в законодательство Российской Федерации, обеспечивающих проведение организациями, эксплуатирующими полигоны твердых коммунальных отходов и иные объекты размещения отходов, работ по рекультивации нарушенных земель и восстановлению состояния окружающей среды после вывода таких объектов из эксплуатации», — говорится в сообщении на сайте администрации главы государства.

Кроме того, Владимир Путин поручил расширить список товаров входящих в перечень готовой продукции, включая упаковку, которая подлежит утилизации после утраты ее потребительских свойств. Президент также призвал повысить нормативы утилизации отходов до уровня, обеспечивающего их полноценную переработку.