В Екатеринбурге 9 июля прошел вечер бокса, главным поединком которого стала встреча россиянина Дениса Лебедева и австралийца Марка Фланагана. Для нашего спортсмена этот бой стал первым после поражения от соотечественника Мурата Гассиева в декабре 2016 года. Его оппонент, имевший в своем активе 22 победы и четыре поражения, еще ни разу не завоевывал престижных чемпионских титулов, но у себя на родине Фланаган считается главной звездой бокса. Прошедший бой носил для Дениса Лебедева статус добровольной (восьмой по счету) защиты титула. Отстоять чемпионское звание россиянину удалось: с самого начала он задал схватке высокий ритм и уверенно довел поединок до разгромной победы — по итогам 12 раундов все судьи отдали победу Денису.

После боя российский чемпион дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о первых эмоциях после победы над австралийцем, тактическом плане на поединок и своем будущем оппоненте.

— Какие эмоции испытали после того, как судья объявил вас победителем?

— Безусловно, я рад этой победе. Марк — тяжелый и интересный соперник. Несмотря на то что судьи отдали мне победу с явным преимуществом (120-107 и дважды 119-108. — «Известия»), этот поединок я не могу назвать легким. Фланаган — сильный спортсмен, который не раз доставлял мне неудобства в ходе боя. Он всё время шел вперед, пытался навязать борьбу и был настроен только на атаку. С такими соперниками всегда очень сложно боксировать. Однако зрители любят такие поединки. Думаю, все остались довольны, что мы оба не отсиживались в обороне и показали красивый бой.

— В девятом раунде вы отправили австралийца в нокдаун, но не стали его добивать. Почему?

— Конечно, я хотел закончить бой досрочно. Но нужно сохранять холодную голову: иногда не стоит сразу бежать и добивать соперника. У меня было понимание, что я выигрываю по очкам, и мне не хотелось пропустить опасную контратаку. Я отработал бой по той тактике, которую мы выстроили изначально. Рад, что в итоге всё закончилось именно так.

— Марк смог вас чем-то удивить?

— Думаю, нет. Мы тщательно изучили этого спортсмена, провели разбор его поединков и знали, чего от него ждать. Фланаган — хороший боксер, но ничего нового он мне не показал.

— Что вы сделали сразу после боя?

— Позвонил маме. Она всегда смотрит мои бои и переживает. Я набрал ей и сказал, что всё хорошо и она может ложиться спать.

— Уже есть планы на следующие поединки?

— Это была моя добровольная защита титула, впереди — обязательная. Хотелось бы провести объединительный бой, но многие мои потенциальные соперники будут участвовать в боксерской Суперсерии, поэтому это будет довольно проблематично. В любом случае моя команда найдет мне достойного оппонента, и в ближайшем будущем вы вновь увидите меня на ринге.

— С кем бы вы сами хотели бы провести бой?

— Я хочу выигрывать чемпионские пояса, мне интересны титульные поединки. Я открыт для любых достойных оппонентов, у меня нет приоритетов. Хочу выходить на ринг и получать удовольствие от бокса, а также радовать своих болельщиков.

Справка «Известий»

37-летний Денис Лебедев — чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBA. После победы над Фланаганом в его послужном списке значатся 30 побед, 22 из которых — нокаутом. В активе Дениса есть победы над такими легендами бокса, как Рой Джонс-младший и Джеймс Тони, которые принесли нашему боксеру международную славу. Только трижды российский боксер уступал своим оппонентам. Первый раз — немцу Марко Хуку, второе поражение он потерпел от панамца Гильерме Джонса. Однако вскоре в крови его оппонента был обнаружен допинг, и результат поединка аннулировали. В третий раз Денис проиграл своему соотечественнику Мурату Гассиеву.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram