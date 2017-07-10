Президент Украины Петр Порошенко заявил о наличии данных, подтверждающих причастность России к организации недавних кибератак. Такое заявление он сделал на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

«Кибератаки являются ключевым элементом гибридной войны, и у нас есть свидетельство, что последняя кибератака также была организована Российской Федерацией», — заявил Порошенко в понедельник, 10 июля.

Столтенберг, в свою очередь, заявил, что НАТО предоставит Украине оборудование, которое позволит устанавливать источники кибератак.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) уже обвиняла российские спецслужбы в якобы причастности к кибератаке, которая началась 27 июня на системы украинских и российских учреждений с помощью компьютерного вируса Petya. В России отвергают данные обвинения.