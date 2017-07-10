Заведующий кафедрой кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ и дьякон церкви Великомученика Пантелеймона в Удельной (Санкт-Петербург) Сергей Кривовичев избран главой Кольского научного центра Российской академии наук, подтвердил «Известиям» сам Кривовичев.

В разговоре с «Известиями» он отметил, что сможет совмещать научную, организационную и церковную деятельность — по его словам, это помогает сохранять равновесие и успешно работать.

«Я не собираюсь снимать священный сан: за десять лет мне это никогда не мешало успешно заниматься наукой и научно-организационной работой. Всё это время я являюсь завкафедрой кристаллографии Санкт-Петербургского госуниверситета, а также работал на самых разных должностях, в том числе президентом Международной минералогической ассоциации», — заключил Кривовичев.

Он не исключил, что в ближайшие несколько месяцев Кольский научный центр может быть преобразован в Федеральный исследовательский центр путем присоединения других научно-исследовательских институтов.

«Задачами и малого, и большого центра будут проведение фундаментальных и прикладных исследований в интересах как региона, так и всей Арктической зоны РФ, потому что это единственный научный центр, который находится в этой зоне, за Полярным кругом. И этот опыт, накопленный за советский период и постсоветский период работы в условиях Арктики, будет полезен», — отметил Сергей Кривовичев.

По его словам, центру предстоит работать над решением ряда «интересных проблем»: взаимодействие по горно-металлургической промышленности, химической промышленности, развитие инновационных производств и др.