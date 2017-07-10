Полицейские обнаружили заросли дикой конопли в одном из районов Рязанской области, а также недалеко от Рязани. Они уничтожены.

В Михайловском районе конопля росла на площади 40 кв. м. Участок, засеянный этой травой под Рязанью, был около 8 кв. м. Правоохранители продолжают обследование территории, передает РИА «7 новостей».

Ранее «Известия» писали о крупной операции по уничтожению конопли, которая была проведена в середине июня в Рязанской области. Тогда были найдены целые плантации этого растения в четырех районах области. Их общая площадь составила 480 кв. м.