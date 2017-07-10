Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца года разработать комплекс мер по недопущению сокращения пригородных электричек. Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин также поручил восстановить востребованные маршруты. Перечень поручений подписан по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по обеспечению пригородного железнодорожного сообщения.

Соответствующий доклад правительство должно представить до 1 января 2018 года.

Кроме того, кабмину совместно со Счетной палатой поручено провести анализ экономической эффективности пригородных железнодорожных перевозок, системы их тарифного регулирования, результативности предоставленных налоговых льгот, субсидий, трансфертов и других форм государственной поддержки.