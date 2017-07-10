Украино-американские военно-морские учения стартовали в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Помимо Украины и США в учениях Sea Breeze-2017 примут участите более 3 тыс. человек из 16 стран, включая Францию, Норвегию, Польшу, Португалию, Молдавию, Бельгию, Великобританию и другие. Кроме того, в учениях будут задействованы больше 30 судов, включая катера и корабли обеспечения. Также в маневрах будут участвовать несколько десятков летательных аппаратов, заявили в Минобороны Украины.

Учения будут проходит с 10 по 23 июля в Одесской и Николаевской областях в северо-западной части Черного моря, сообщает сайт «Комсомольской правды».