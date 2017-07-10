Театральная аллея звезд появится в Новосибирске. Ее заложат 13 июля в сквере недалеко от Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) в честь выдающихся деятелей культуры. По замыслу авторов идеи, аллея звезд объединит театр и городское пространство, артистов и зрителей.

Как сообщает vn.ru, идея создания театральной аллеи принадлежит главному режиссеру НОВАТа Вячеславу Стародубцеву.

«Конечно же, мы очень хотим, чтобы театральная аллея, которая начнет свою историю в июле 2017 года, разрасталась и стала любимым местом новосибирцев, как и наш театр», — отметил Стародубцев.

Отмечается, что в церемонии закладки аллеи примут участие оперная певица Вероника Джиоева и гости ее фестиваля.

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) — один из ведущих музыкально-театральных коллективов страны. Здание Новосибирского театра оперы и балета — крупнейшее театральное здание в РФ, оно является памятником федерального значения.