Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 июля в Брюсселе проведет встречу с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«В ходе беседы будут рассмотрены некоторые аспекты двусторонних отношений в контексте достигнутых в апреле договоренностей об активизации диалога по темам, представляющих взаимный интерес, а также актуальные вопросы международной повестки дня», — говорится сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что отношения России и Евросоюза сейчас переживают «сложный период».

«Основным раздражителем остаются санкции, не идущие на пользу ни одной из сторон», — добавили в министерстве.

Кроме того, ведомство поприветствовало растущую заинтересованность ЕС в диалоге с Россией.