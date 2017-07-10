Битва за Ракку
Ракка считается сирийской столицей ИГ («Исламское государство», организация запрещена в России). В начале июня появилась информация об освобождении двух районов города: аль-Мишлаб и аль-Сабахия. На фото: последствия обстрела в аль-Мишлабе
По некоторым данным, с момента начала военной операции в Ракке от авиаударов ВВС США погибло более 220 мирных жителей
Женщина несет портрет сына, погибшего в боях с ИГ за Ракку
«Силы демократической Сирии» почти отбили Ракку. Главари ИГ переместились в другой сирийский город — Дейр-эз-Зор
Под контролем сил ИГ Ракка находилась с января 2014 года
Последствия обстрелов в районе аль-Санаа в Ракке
После начала боевых действий в Ракке местные жители бежали из города
Один из мостов в деревне неподалеку от Ракки был разрушен из-за боевых действий. Жители поселения сделали самодельную лестницу, чтобы перебраться на другой берег
После освобождения района аль-Санаа на востоке Ракки мирные жители вернулись домой
Разрушенные здания в районе аль-Санаа в Ракке