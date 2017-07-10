Предложения по отмене национального роуминга направила Федеральная антимонопольная служба России в Минкомсвязи. Об этом передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы антимонопольного ведомства.

В ФАС пояснили, что речь идет о внедрении принципов справедливого роуминга.

В конце июня депутаты из фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга.

Документ вносит поправки в статью 54 ФЗ «О связи» и предлагает операторам предоставлять услуги связи на территории России по единому тарифу соответствующего оператора. Новые нормы могут вступить в силу с 1 января 2018 года.