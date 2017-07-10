Президент Владимир Путин 10 июля осмотрел международную промышленную выставку «Иннопром-2017» в Екатеринбурге. Глава государства похвалил многие новинки и предложил скорее запускать в серию «нейрокепку» - устройство, которое призвано не дать водителю уснуть за рулем. А поскольку автомобильная тематика стала одной из ключевых на выставке, то, осматривая экспонаты, глава государства поделился воспоминаниями о собственном водительском опыте.

В этом году в выставке участвуют 640 высокотехнологичных компаний из 17 стран - на форум в Екатеринбурге прибыли делегации из 95 государств. Главный партнёр «Иннопрома-2017» - Япония. Именно со стендов этой страны российский лидер и начал знакомство с экспозицией.

Первым делом главе государства продемонстрировали новые японские внедорожники.

- В 1990-е годы, когда работал в мэрии Петербурга, ездил на Nissan. Это была не такая сложная машина, но мне очень нравилась, - поделился президент.

Внимание Владимира Путина привлек и японский мотоцикл Kawasaki. Как рассказал «Известиям» председатель правления этого концерна Сигэру Мураяма, российский лидер, осматривая экспонат, отметил, что у него тоже был похожий мотоцикл. Президент поинтересовался скоростью представленного на стенде образца. Сигэру Мураяма отметил, что представленный на выставке мотоцикл разгоняется до 200 км/ч, а его модернизированная версия способна развить скорость и в 400 км/ч. Владимир Путин в ответ заметил, что так лучше не рисковать. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что президент сравнивал японское чудо техники не с личным мотоциклом, а с одной из машин гаража особого назначения.

На другом стенде главе государства продемонстрировали систему для отслеживания движения и состояния поездов «Ласточка». На экране в режиме онлайн можно было наблюдать, как составы передвигаются по Московскому центральному кольцу.

- Собянина (мэра Москвы - «Известия») можно контролировать, - пошутил Владимир Путин.

В другом павильоне делегация ознакомилась с системой борьбы с квадрокоптерами КБ «Аэростарт». Президенту представили новейший беспилотный летательный аппарат «Юпитер» и систему подавления дронов «Заслон» - визуально она напоминает автомат, но вместо дула у него средства для подавления квадрокоптеров. С помощью создаваемых им помех можно принудительно посадить летательный аппарат в радиусе до 500 метров. Новинку осмотрели и министр промышленности Денис Мантуров, и руководитель службы безопасности президента Алексей Рубежной.

А на стенде образовательного центра «Золотое сечение» президенту показали роботов, сконструированных воспитанниками учреждения: дрона-уборщика, робота-саламандру и орнитоптер «Призрак». А также вручили развивающий конструктор, пояснив, что это - подарок для внуков (о том, что Владимир Путин стал дедом, стало известно в ходе «прямой линии» 15 июня).

Член совета директоров «Российской венчурной компании» Дмитрий Песков продемонстрировал главе государства так называемую «нейрокепку» для водителей автотранспорта. Система «Слип алерт» контролирует пульс, количество миганий глаз, общее состояние водителя, и при необходимости подаёт человеку сигнал звуком и вибрацией браслета, чтобы вывести его из «дорожного гипноза». «Известиям» Дмитрий Песков пояснил, что президент похвалил устройство, заметив, что систему надо внедрять по стране как можно скорее.

Наконец, особый интерес президента вызвала презентация сервиса «4.0.ru», разработанного с участием компаний «Сименс», «Лаборатория Касперского», ООО «Стан» и НПП «Итэлма». Речь идет о системе управления процессом производства, которая позволяет обеспечивать цифровое моделирование, деталей, станков и целых производственных процессов, возможность цифровой сборки и испытаний, виртуальный контроль за ними. Сервис за счет создания цифровой модели производства и оптимизации действий всех станков позволяет сократить на 10-15% его себестоимость.