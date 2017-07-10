На полтора часа был задержан житель Омска Антон Курочкин в международном терминале в аэропорту Иркутска за книгу Рэя Брэдбери «Дзэн в искусстве написания книг». По предварительным данным, причиной задержания могла стать цитата, опубликованная на обложке книги: «Каждое утро я встаю с постели и наступаю на мину. Эта мина — я сам. После взрыва я целый день собираю себя по кусочкам».

На своей странице в социальной сети житель Омска написал, что книгу и загранпаспорт у него забрали. Кроме того, заставили написать объяснительную. Путь на железнодорожный вокзал он продолжил сразу как получил обратно документы и томик Рэя Брэдбери. На поезд Антон Курочкин не опоздал, сообщает ИА IrkutskMedia.

Позже на странице в сети «ВКонтакте» молодой человек написал, что история получилась забавной. Он также отметил, что не хочет развивать эту историю или требовать наказания для работников аэропорта. По его словам, знать классиков мировой фантастики силовики не обязаны.