На Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий началось погашение долга по зарплате сотрудникам, для этого уже было выделено 9,5 млн рублей, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России в понедельник.

«Удалось изыскать денежные средства для погашения задолженности перед трудовым коллективом на сумму 9,5 млн. рублей. В настоящее время выплаты работникам завода уже начаты, прокурорские работники на месте контролируют процесс», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попросит Генеральную прокуратуру разобраться в ситуации.

Долг по зарплате у завода образовался в августе 2016 года. К моменту открытия процедуры банкротства долги перед 195 работниками достигли 10,224 млн рублей, а к концу июня 2017 года возросли до 13,3 млн рублей.