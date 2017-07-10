На государственном уровне будет отмечаться юбилей Нижнего Тагила — через пять лет город отметит свое 300-летие. Распоряжение об этом подписал Президент РФ Владимир Путин.

Как передает ТАСС, глава государства сообщил об этом во время встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Каким будет празднование юбилея Нижнего Тагила, пока неизвестно, но, как отмечает ТагилСити.Ру, обычно подготовка к таким важным датам масштабна. По некоторым данным, подготовка к торжеству уже началась.

Нижний Тагил был основан в 1722 году. Статус города он получил в 1919 году. Нижний Тагил является в Свердловской области вторым по величине населенным пунктом.