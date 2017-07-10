«Известия» заняли первое место в рейтинге газет по цитируемости СМИ в мае по версии «Медиалогии». Об этом сообщается в релизе компании.

Вторую строчку занимает «Коммерсант». Тройку лидеров замыкают «Ведомости».

Рейтинг составляется независимыми московскими экспертами и имеет большой вес среди участников медиа рынка. Основой для его построения является Индекс цитируемости (ИЦ). Величина индекса определяется количеством ссылок на СМИ в других источниках. При составлении рейтинга «Медиалогии» обрабатывается более 30 тыс. источников.