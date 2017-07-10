Экраноплан «Чайка», способный выполнять мирные и военные задачи, создадут в России в 2019–2010 годах, рассказал исполнительный директор компании-разработчика «Радар ММС» Иван Анцев.

По данным телеканала «360», многоцелевой экраноплан «Чайка» А-050 с полезной нагрузкой в 15 тонн и водоизмещением в 54 тонны сможет перевозить грузы, принимать участие в поиске и спасении людей. Подобная воздушная машина найдет заказчиков в различных ведомствах РФ — МВД, МЧС, Минобороны и Минтранс, отметил Арцев.