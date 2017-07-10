Правительство утвердило комплекс мер по борьбе с допингом в российском спорте, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

«Предусматриваются нормативное правовое, организационное, научное и медико-биологическое обеспечение деятельности в этой сфере, создание инновационных методов и информационных технологий предотвращения допинга», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, в рамках реализации Национального плана борьбы с допингом будут разрабатываться соответствующие образовательные программы, а также осуществляться взаимодействие с международными спортивными организациями.

Проект комплекса мер, направленных на повышение эффективности борьбы с допингом, был подготовлен МинспортаРФ по поручению президента России Владимира Путина.