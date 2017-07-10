Северный вестибюль станции «Кутузовская» Московского центрального кольца открылся для пассажиров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Качество проведенных работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

С открытием вестибюля транспортно-пересадочный узел заработал в полную силу. Теперь на МЦК пять ТПУ без выхода на улицу, включая станцию «Кутузовская», сообщает «ТВ Центр». Со станции «Кутузовская» пассажиры могут попасть на одноименную станцию Филевской линии столичной подземки, а рядом с открывшимся вестибюлем МЦК можно пересесть на наземный общественный транспорт.

По словам Собянина, за время работы МЦК услугами «Ласточек» воспользовались уже 78 млн пассажиров. Также улучшилась связь между округами и районами Москвы, разгрузилась кольцевая линия метро и радиальное направление, а также пригородное направление железнодорожных путей.