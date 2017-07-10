Прощание с Антоном Носиком состоится во вторник,11 июля. Церемония состоится в Центральном доме литераторов в Москве (Большая Никитская 53). Похоронят блогера в этот же день на Востряковском кладбище Москвы, сообщил на своей странице в Facebook Демьян Кудрявцев, сообщает в понедельник, 10 июля, «Газета.ру».

Носик скончался в Москве в ночь на воскресенье, ему был 51 год. Подмосковный главк Следственного комитета РФ подтвердил, что проводит проверку по факту смерти медиаменеджера и блогера, тело которого обнаружили без внешних признаков насильственной смерти на даче его друзей в подмосковном Пирогово.

Известный медиаменеджер, журналист, общественный деятель и популярный блогер Антон Носик был редактором крупнейших российских новостных интернет-изданий Vesti.ru, Лента.ру, Газета.ру и NEWSru.com, экс-менеджером холдинга Rambler и службы блогов компании SUP, владеющей сервисом LiveJournal.