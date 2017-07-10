МГУ занял первое место в рейтинге популярности вузов в поиске «Яндекса» из 264 учебных заведений Национального рейтинга российских университетов, говорится в исследовании интернет-компании. Список был составлен в начале лета «Интерфаксом».

В Национальном рейтинге университетов на МГУ приходится почти 5% запросов про все изученные вузы. Из первой десятки «Интерфакса» в топ-10 поиска «Яндекса» вошли еще три университета : ВШЭ, СПбГУ и РУДН.

«Часто популярными в поиске оказываются не те вузы, которые получили высокую оценку в Национальном рейтинге: в топ-20 одного рейтинга присутствует только половина вузов из другого, а в топ-50 — меньше двух третей», — цитирует агентство городских новостей «Москва» текст исследования.

МГУ также оказался на первом месте по показателю регионального влияния. Университет попал в первую десятку в 73 из 85 регионов. РАНХиГС стоит на втором месте — 66 регионов. В исследовании отмечается, что несколько десятков филиалов в разных городах могли частично обеспечить такую популярность. СПбГУ находится на третьем месте. Одним из основных университетов для 32 субъектов Российско Федерации он стал в основном на севере и северо-западе России.

Во всех представленных в рейтинге городах самыми популярными оказались местные вузы. Большую часть топ-10 они занимают в Москве, Казани, Новосибирске и Томске. После местных обычно идут вузы и университеты Москвы и Петербурга (более 40% всех изученных запросов) или из соседней региональной столицы. Популярностью также пользуются вузы Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.