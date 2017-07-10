В поселке городского типа Каргаполье, расположенном в Курганской области, раскрыто тщательно продуманное ограбление. Задержаны жители Тюменской области, проникшие в универсам через шахту лифта. Причиненный ущерб составил 7 млн рублей, часть украденного воры успели потратить.

Преступление было совершено в январе 2017 года. До закрытия магазина подозреваемые забрались в шахту лифта. Затем они взломали запорные устройства нескольких отделов и оказались в торговом зале. Злоумышленники заранее предусмотрели возможность того, что сработает сигнализация, и приняли меры, чтобы остаться незамеченными для охраны, пишет ИА «Ура.ру».

Похищенные ювелирные изделия хранились в водосточном желобе в доме одного из задержанных. Сверток был обнаружен при обыске. Обвиняемые находятся под стражей, вскоре они предстанут перед судом.