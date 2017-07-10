Три человека погибли при пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла ночью 7 июля в частном доме на улице Серова. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двоих мужчин и женщины. При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений не обнаружили.

В настоящее время устанавливают все личности погибших, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, передает НИА «Нижний Новгород».