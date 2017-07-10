Президент России Владимир Путин поздравил боксера Дениса Лебедева с успешной защитой титула суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщается в понедельник на сайте Кремля.

Уточняется, что встреча прошла после посещения главой государства выставки «Иннопром-2017».

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Екатеринбурге боксер защитил титул суперчемпиона мира в поединке с австралийцем Марком Флэнаганом. Он уже в седьмой раз защитил титул WBA, которым обладает с декабря 2012 года. Всего в активе Лебедева 30 побед и три поражения.