На аукционе будут проданы старые арочные фермы Володарского моста. Начальная цена лота – 1 рубль. Торги состоятся 2 августа, а заявки на участие в них принимаются ло 31 июля. Об этом сообщили в фонде имущества Петербурга.

Железобетонные арки были демонтированы 31 год назад. Сейчас они хранятся в деревне Новосаратовка Ленинградской области. Предполагается, что покупатель самостоятельно будет решать вопрос о их вывозе. Длина каждой арки – 100 м, а ширина – 27 м, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

Напомним, Володарский мост через Неву был построен в конце 1980-х годов на замену арочного моста, возведенного еще в 1936 году.