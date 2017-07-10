Стокгольмский арбитражный суд вынесет решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» до 30 ноября. Об этом сообщается в проспекте евробондов российского газового холдинга.

В январе «Газпром» выставил украинскому «Нафтогазу» счет на оплату газа, не выбранного украинской компанией во II–IV кварталах 2016 года по условию «бери или плати». Сумма счета составила $5,319 млрд. Украинская сторона заявила, что не будет его оплачивать до вынесения решения суда в Стокгольме, отмечает ТАСС.

В апреле российский «Газпром» уточнил сумму требований к ответчику, увеличив ее до $37 млрд с ранее заявленной суммы иска в $31,759 млрд. Исковая сумма включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае–июне 2014 года газ, оплату по обязательству «бери или плати» за 2012–2016 годы, пени за просрочку оплаты газа.

В конце мая арбитражный суд Стокгольма в рамках промежуточного решения отменил требование «бери или плати» по контракту российской компании о поставке газа на Украину.