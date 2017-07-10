Бывший футболист «Краснодара» Адриано Кокоскерия покончил жизнь самоубийством в своем доме. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на страницу Федерации футбола Абхазии в социальной сети «ВКонтакте».

Спортсмен оставил предсмертную записку. Причины происшествия уточняются.

В последнее время 26-летний Кокоскерия выступал за клуб «Гагра». До этого он играл в волжской «Энергии», «Краснодаре», «Сахалине», «Сочи» и керченском «Океане».

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