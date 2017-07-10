Законопроект, предусматривающий отмену роуминга внутри России и на территории Белоруссии. Его авторами выступили депутаты от ЛДПР Владимир Сысоев, Ярослав Нилов, Иван Сухарев, Михаил Дегтярев и Сергей Каргинов.

По словам Владимира Сысоева, инициатива об отмене национального роуминга назревала давно, а ситуация с обиранием россиян сотовыми компаниями на территории страны является недопустимой, включая «отдельный вид роуминга в Крыму». Сысоев также напомнил, что в Евросоюзе роуминг уже давно отменен, сообщает RT.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, отмена роуминга способствует выведению услуги связи на новый уровень, который будет отвечать современным мировым тенденциям, а также сделает услуги связи для россиян внутри страны более прозрачными, удобными и доступными, а также «позволит обеспечить дальнейшее развитие интеграционных процессов между Россией и Республикой Беларусь».