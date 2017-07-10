Комиссия по регулированию вылова анадромных рыб в Сахалинской области приняла решение открыть промысел горбуши в заливе Терпения в акватории Охотского моря с 16 июля по 15 августа, сохранив серьезные ограничения. Выловить разрешено почти 30 тыс. т рыбы. В промысле поучаствуют 22 предприятия.

Для вылова будет использоваться участок от мыса Терпения до мыса Соймонова, устье реки Поронай из промысла полностью исключается. С 20 июля комиссия определила периоды пропуска рыбы — четверо суток пропуска, трое суток промысла. Пропуск горбуши предполагает, что ловушки ставных неводов должны быть зашиты, а крылья подняты для свободного прохождения рыбы, сообщает ИА SakhalinMedia.

Правительство области подготовило в начале июня полный запрет на промышленный вылов горбуши в заливе Терпения. Основан проект, представленный агентством по рыболовству, был на данных СахНИРО, которые ожидали малый подход рыбы. На новом заседании было выявлено, что коллеги необоснованно уменьшили показатели и по новым данным, с учетом ограничений, промысел решено было открыть.