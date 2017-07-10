Дональд Трамп и Владимир Путин в Гамбурге не менее часа обсуждали борьбу с терроризмом. Об этом на брифинге заявила представитель президента РФ (шерпа) в G20 Светлана Лукаш.

«Не менее часа было посвящено вопросам именно борьбы с терроризмом», — сказала шерпа на брифинге.

По словам Лукаш, в Москве уверены, что Россия и США будут сотрудничать по вопросам кибербезопасности в любой удобной для обеих сторон форме. Напомним, в воскресенье Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter заявил, что сомневается в создании совместной группы для этих целей.

Лукаш также отметила, что инициатива создания рабочей группы по кибербезопасности исходила от Владимира Путина.