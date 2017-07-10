Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в черный список украинского сайта «Миротворец». Бывшая участница телепроекта «Дом-2» стала персоной нон грата из-за своих гастролей в Крыму. Недавно в ее аккаунте в Instagram появились фотографии, где телезвезда позирует на фоне красот полуострова.

Сайт «Миротворец» обвинил Бузову в «сознательном нарушении государственной границы Украины» и «незаконной гастрольной деятельности на территории оккупированного Россией Крыма».

Ранее в базу сайта также попали российский музыкант Сергей Летов и участники рок-группы «Крематорий».