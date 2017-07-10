Президент России Владимир Путин, осматривая в понедельник экспонаты выставки «Иннопром-2017», высоко оценил возможности информационно-аналитической диспетчерской системы от компании «Уральские локомотивы», которые позволяют отслеживать уровень и состояние безопасности практически на всех российских поездах удаленно. Глава государства пошутил, что система даже позволит удаленно понаблюдать за работой мэра Москвы Сергея Собянина.

«Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает», — пошутил Путин. Система показывала в тот момент движение «Ласточек» в Москве, уточняют «Дни.Ру».

Выставка «Иннопром-2017» пройдет в Екатеринбурге уже в восьмой раз. Она продлится с 10 по 13 июля 2017 года в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

По итогам выставки, прошедшей в прошлом году, были подписаны 76 соглашений на 4,5 млрд рублей с представителями Индии, Италии, Китая, Кореи, Чехии и стран Африки.